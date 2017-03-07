Ее осудили.

Ирбитский райсуд вынес приговор экс-начальнику отделения связи села Ницинское. 43-летнюю женщину признали виновной в присвоении казенных средств. Ей назначили 1 год условно с испытательным сроком 2 года.

Установлено, что с апреля по сентябрь 2016 года глава почтового отделения продавала в долг местным жителям товар, который находился у нее на подотчете. Факты продажи нигде не регистрировались. Вырученные 55 тысяч рублей женщина присвоила. Кроме того, она забрала из кассы еще более 38 тысяч рублей.

О махинациях стало известно ревизорам Ирбитского почтамта во время проверки. Женщина вину признала. Она пояснила, что брала деньги для погашения кредитов, сообщил "Уралинформбюро" руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.