Суд разрешил чиновнику из МУГИСО гулять с ребенком Сегодня в 15:14
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По часу в день.
7 марта 2017 года Свердловский облсуд смягчил меру пресечения для директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Он останется под домашним арестом до 21 апреля, но ему разрешено гулять на придомовой территории с ребенком с 11.00 до 12.00 по рабочим дням. Кроме того, чиновнику позволили посещать медучреждения, сообщает "Уралинформбюро".
И.Разунин был арестован в конце декабря 2016 года. Он обвиняется в получении взяток. Основанием для возбуждения уголовного дела стали жалобы предпринимателей на поборы. С января 2015 года мингосимущества получило полномочия по согласованию рекламы на территории Екатеринбурга, при этом, по словам заявителей, для получения разрешений необходимо было заручиться благосклонностью руководителя департамента.
Стоит отметить, что дело И.Разунина расследуется параллельно с другой громкой историей, связанной с МУГИСО. Экс-руководитель ведомства Алексей Пьянков и его заместители обвиняются в организации коррупционных схем в ведомстве. В частности - в выкупе по завышенной стоимости здания на Репина, 5 с по программе подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Ущерб бюджету при этом составил более 50 миллионов рублей, деньги, по версии следствия, чиновники поделили с бизнесменами, владевшими частью здания.
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