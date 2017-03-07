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Предполагаемому убийце 10-летней пермячки предъявили обвинениеСегодня в 17:29

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Школьницу похоронили сегодня.

В Перми следователи предъявили обвинение таксисту, причастному к убийству 10-летней школьницы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Мужчине вменяется п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

С девочкой простились сегодня в Пермском Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре. На траурную церемонию собралось множество горожан с цветами и игрушками. Похороны прошли на Северном кладбище. Расходы на погребение взяли на себя городские чиновники.

Девочка пропала 2 марта 2017 года. Она вышла из школы, но домой так и не вернулась. Подозреваемого задержали на следующий день. Он сознался в убийстве и показал, где спрятал тело. Труп нашли возле моста через реку Гаревая.

Обвиняемый заключен под стражу. Выясняется, причастен ли он к другим преступлениям в отношении детей.

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