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В Каслях машиниста автокрана осудили за гибель рабочегоСегодня в 17:34

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Его отправили в колонию на год.

Каслинский горсуд вынес приговор 56-летнему машинисту автокрана, по вине которого погиб рабочий. Мужчина проведет 1 год в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Трагедия произошла в мае 2016 года на ремонтируемом участке дороги Тюбук - Усть-Багаряк. Подсудимый управлял стреловым автокраном. Не дождавшись сотрудника, ответственного за безопасное производство работ, он начал выгружать древесные хлысты из кузова. В это время в опасной зоне находился дорожный рабочий. Машинист не предупредил его звуковым сигналом и резко остановил перемещение бревен. Это привело к инерционному качку, и один из хлыстов выпал из связки, ударив рабочего по голове.

Потерпевший получил черепно-мозговую травму, спустя некоторое время он скончался в больнице.

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