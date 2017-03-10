Он арестован.

23-летний житель Тюмени обвиняется об избиении знакомого до смерти. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, приятели выпивали 24 февраля 2017 года в доме на улице Сеченова, между ними разгорелась ссора. Один несколько раз ударил другого топором по голове. Потерпевший скончался в больнице спустя несколько дней.

Ранее обвиняемый был судим по ч.1 ст.109 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).