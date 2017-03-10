Из-за истечения срока давности.

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора завода "Автомобили и моторы Урала" (АМУР) Юрия Афанасьева прекращено в связи с истечением срока давности. Соответствующее решение принял Новоуральский городской суд, передает "Уралинформбюро".

В середине февраля по тем же основаниям был освобожден от наказания бывший финансовый директор предприятия Валерий Хомяков. Ранее суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, но апелляционная инстанция пересмотрела это решение.

Оба топ-менеджера обвинялись по ч.2 ст.165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц в особо крупном размере".

Поводом для возбуждения уголовных дел стало невыполнение заказа для Минобороны в 2010 году. Завод, находившийся под процедурой наблюдения, должен был провести ремонт, модернизацию и переоборудование автомобилей. Ведомство перечислило по двум контрактам около 500 миллионов рублей, но львиную долю (389,5 миллиона) топ-менеджеры пустили на хоздеятельность предприятия.

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