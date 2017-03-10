И связанными руками.

В поселке Цементном под Невьянском нашли труп с признаками насильственной смерти, сообщил "Уралинформбюро" источник в правоохранительных органах.

Тело 28-летнего мужчины обнаружили на улице в переулке Больничном вечером 5 марта 2017 года. По данным местных СМИ, погибший был со связанными руками и пакетом на голове.

Сейчас в ситуации разбирается следственный комитет. Официально информацию в региональном СУ СКР пока не комментируют.