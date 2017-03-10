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Южноуралец лишил беременную подругу почки09 марта в 14:14

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Избив до полусмерти.

Житель одной из южноуральских деревень объявлен в розыск за избиение до полусмерти 30-летней сожительницы.

Вечером 7 марта 46-летний ранее судимый мужчина во время застолья повздорил с подругой и несколько раз пнул ее по спине. Женщина упала на пол и пролежала так до утра. Проснувшись, ее сожитель вызвал скорую и скрылся, сообщили "Уралинформбюро" в МО МВД "Чебаркульский".

Женщину доставили в больницу, где у нее обнаружили разрыв почки, которую пришлось срочно удалять. Пациентка остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. По данным региональных СМИ, пострадавшая, у которой есть двое детей, находится на 8-9 неделе беременности, и врачам удалось сохранить ребенка.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. По ч.1 ст.111 УК РФ беглецу грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

По подозрению в совершении преступления разыскивается Михайловский Виталий Александрович, уроженец поселка Белово (Алтайский край). Ранее мужчина неоднократно был судим, в том числе за кражи и наркоторговлю. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефонам: (35168) 9-70-77, 9-70-78, 9-70-79, 8-902-612-36-56, 9-70-00, 2-25-22 и 02.

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