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Лжечекист разводил екатеринбуржцев на деньги09 марта в 15:22

  • Текст

Его поймали.

В Екатеринбурге задержали уроженца Белоруссии, который представлялся сотрудником ФСБ. Лжечекист выманивал у людей деньги за "помощь в решении личных вопросов".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, о мошеннике в правоохранительные органы сообщил екатеринбуржец, которому аферист предложил помощь во взыскании долга.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемого задержали. У него изъяли военную и ФСБ-шную форму, поддельные удостоверения сотрудника администрации Екатеринбурга и чекиста, а также различные грамоты и вымпелы.

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