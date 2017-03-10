Ее посадили под домашний арест.

66-летней жительнице Ноябрьска предъявлено обвинение в убийстве хозяйки квартиры, у которой она снимала угол.

3 марта женщины вместе распивали алкоголь и поругались. Обвиняемая ударила 52-летнюю хозяйку ножом в шею, та скончалась на месте. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, скорую вызвал муж квартирантки, который находился в соседней комнате.

Обвиняемую посадили под домашний арест.