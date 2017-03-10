Преступники вынесли 164 тысячи.

В Челябинске из офиса Совкомбанка на улице Горького украли 164 тысячи рублей.

Преступление было совершено в ночь на 8 марта. Преступники проломили пол банковского офиса, проникнув в подвальное помещение под ним. Деньги они вытащили из банкомата, который вскрыли с помощью железных ломов.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Челябинску.