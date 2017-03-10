В Екатеринбурге 20-летнюю модель поймали на наркоторговле 09 марта в 16:54
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Она хотела уехать в Париж.
В Екатеринбурге в коммунальной квартире на улице Вильгельма де Геннина задержали 20-летнюю девушку по подозрению в наркоторговле.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе фонда "Город без наркотиков", сотрудники полиции проверяли информацию о том, что девушка работает закладчицей. Силовики застали ее за фасовкой наркотиков. На столе лежали весы, пакет с нерасфасованными наркотиками и уже упакованные дозы. Общая масса составила 72 грамма.
Девушка призналась, что делает закладки около 1,5 месяцев. За это время она получила около 30 тысяч рублей. Деньги ей нужны были для того, чтобы уехать в Париж работать фотомоделью.
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