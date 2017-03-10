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Молодой челябинец с ножом ограбил пункт микрозаймов09 марта в 19:06

  • Текст

Его ищут.

В Челябинске разыскивают подозреваемого в нападении на офис микрофинансовой организации на Свердловском проспекте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, 3 марта 2017 года молодой человек ворвался в пункт микрозаймов и, угрожая сотруднице ножом, потребовал деньги из кассы. Девушка отдала ему 7700 рублей. Злоумышленник скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ (разбой). Преступнику грозит до 8 лет лишения свободы.

На вид подозреваемому 20-25 лет. Он среднего телосложения, рост около 180 сантиметров, брови светлые. В момент преступления был одет в темно-синие джинсы, черную болоньевую куртку с капюшоном, черную вязаную шапку с логотипом Puma и черные перчатки.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о подозреваемом, позвонить по телефонам: 267-77-04, 267-77-07.

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