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Пытавшийся зарезать кардиолога челябинец попал под "уголовку"09 марта в 18:17

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Решается вопрос об аресте.

В отношении челябинца, пытавшегося ударить ножом врача бригады скорой помощи, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Южному Уралу.

Инцидент произошел 13 февраля. Бригада медиков прибыла в дом в Металлургическом районе по вызову страдающей от болей в груди женщины. Когда пациентке начали делать электрокардиограмму, из соседней комнаты вышел ее бывший супруг. Мужчина, нецензурно выражаясь, грозился застрелить медиков, а потом схватил нож и попытался ударить врача-кардиолога в спину. На выручку коллеге пришел фельдшер, занимающийся единоборствами – он скрутил дебошира.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения буйному челябинцу и предъявления ему обвинения.

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Челябинец набросился на кардиолога с ножом

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