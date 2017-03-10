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В Перми сотрудники ФСБ нагрянули в управление РостехнадзораСегодня в 08:09

  • Текст

С обысками.

9 марта 2017 года сотрудники ФСБ провели обыски в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора.

По информации источника "Коммерсанта" в силовых ведомствах Прикамья, изъятие документов проводилось в рамках уголовного дела. Его детали пока не раскрываются. По предварительным данным, в нем фигурирует одна из крупных пермских добывающих компаний. Не исключено, что речь идет о взятках.

Управление Ростехнадзора с 2009 года возглавляет бывший прокурор Пермского края Александр Кондалов, передает "Уралинформбюро".

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