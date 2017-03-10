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Пытавшийся задушить 8-летнюю девочку пермяк отправился в колониюСегодня в 09:37

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На 8 лет.

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Перми, признав его виновным в покушении на убийство 8-летней девочки. Мужчина проведет 8 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

Преступление было совершено днем 25 мая 2016 года в Кировском районе города. Пьяный обвиняемый гостил у родственников. Поссорившись с 8-летней девочкой, он несколько раз ударил ее по голове, а затем начал душить. Ему помешали вернувшиеся мать и бабушка ребенка.

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