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В Екатеринбурге двое грабителей избили прохожего10 марта в 11:12

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Ради телефона и кольца.

В Екатеринбурге на улице Самолетной двое молодых людей избили прохожего в надежде поживиться.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", инцидент произошел вечером 8 марта 2017 года. По словам 28-летнего потерпевшего, двое молодчиков внезапно напали на него на улице. "Один без разговоров стукнул, оттащил в сторону, второй продолжал бить. Кричал, что убьют, и требовал отдать все, что есть - кольцо, телефон. Я попытался сказать, что кольцо всего лишь серебряное, но это бесполезно было", - рассказал пострадавший.

Грабителей спугнули прохожие. Сотрудники близлежащего магазина вызвали полицию. Вскоре подозреваемых - 19 и 25 лет - задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж), сообщили в пресс-группе городского УМВД.

Полиция проверяет молодых людей на причастность к иным преступлениям и просит всех, кто мог пострадать от их действий, позвонить по телефонам: 356-42-13 либо 02.

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