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Сотрудники ямальской компании год не получали зарплату10 марта в 13:20

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Возбуждено уголовное дело.

В отношении гендиректора ООО "Ямал-ЭнергомонтажПлюс" Оксаны Стебуновой возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. 60 сотрудников организации весь 2016 год не получали денег. Общая сумма долга составила 12 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Как выяснили в надзорном ведомстве, у Стебуновой была возможность выплачивать заплату, однако она намеренно избегала "лишних" трат.

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