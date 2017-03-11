Годовалая умерла в больнице.

Челябинский пенсионер окатил кипятком двух маленьких девочек - одна из них скончалась в больнице. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 (причинение смерти по неосторожности) и ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

28 января 2017 года девочки 1 года и 4 лет вместе с матерью ночевали у ее 66-летнего знакомого в коммунальной квартире. Детей устроили на кровати, а женщина легла спать на пол. Ночью подвыпивший мужчина решил попить чаю и принес с кухни ковш кипятка, однако в комнате он запнулся о спящую на полу подругу и облил ее дочерей горячей водой. С ожогами второй степени их доставили в больницу, где младшая из сестер скончалась 5 февраля.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении ему обвинения.