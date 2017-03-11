Им грозит 12 лет тюрьмы.

Полицейские Ноябрьска задержали четырех участников наркогруппы. Двое подозреваемых заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, трое мужчин и одна женщина длительное время распространяли синтетические наркотики через Интернет. Закладки они делали на территории Ноябрьска и Муравленко.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли более 6 килограммов "синтетики" - это свыше 20 тысяч разовых доз. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков). Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.