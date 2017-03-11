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"Однорукие бандиты" обогатили первоуральцев на 8 миллионов10 марта в 19:11

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Им грозит до 6 лет колонии.

В Первоуральске владельцы игровых автоматов нажились на 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, "однорукие бандиты" были установлены в заведениях на улицах Вайнера, Торговой, Ленина, Зои Космодемьянской и в поселке Билимбай.

Владельцам незаконного бизнеса грозит до 6 лет лишения свободы.

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