От ЧОП.

В Коркинский горсуд направлено уголовное дело в отношении главврача больницы №1. Ростислав Велигоши обвиняется в получении взятки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, преступление было совершено в 2013 году. Тогда обвиняемый занимал пост главного врача муниципальной больницы №2 в поселке Роза. Он незаконно заключил с ЧОП контракт на охрану больницы за вознаграждение, получив откат в 65 тысяч рублей.