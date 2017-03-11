Ей вменяют превышение полномочий.

В отношении начальника управления ЖКХ и строительства Октябрьского района ХМАО-Югры возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2015 году чиновница незаконно заключила допсоглашения к муниципальному контракту с частной строительной компанией, которой было перечислено 42,1 миллиона рублей. Обстоятельства преступления уточняются.