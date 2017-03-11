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Дело о крушении вертолета Eurocopter в Югре передано в суд10 марта в 18:45

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Обвиняемый – погибший пилот.

Завершено расследование дела о крушении вертолета Eurocopter в Югре. Погибшего командира воздушного судна обвиняют по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). В связи с отказом его родственников от прекращения уголовного дела материалы переданы в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Днем 29 ноября 2015 года вертолет авиакомпании "СКОЛ" рухнул в 6 километрах от сельского поселения Кедровый. На борту находились 2 члена экипажа и 2 работника АО "Ритек". Все они погибли. По версии следователей, причиной стала потеря экипажем ориентации в пространстве из-за ограниченной видимости и "белизны" поверхности. В результате вертолет с креном спикировал на скованную льдом поверхность реки. При этом командир воздушного судна, столкнувшись с ухудшением метеоусловий, не принял решения о возврате вертолета на площадку вылета либо посадке на запасной аэродром, отметили в Уральском СУ на транспорте СКР.

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