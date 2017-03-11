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В Салехарде мать посадили за смерть больного ребенка10 марта в 18:57

  • Текст

Он захлебнулся рвотой ночью.

Салехардский горсуд приговорил Оксану Коневу к году лишения свободы за смерть ее двухлетнего сына.

В августе 2016 года мать, зная, что ребенок заболел, не обратилась за медпомощью. При температуре на улице плюс 8 градусов она повезла сына в легкой одежде на пароме через Обь из Лабытнанги в Салехард, где остановилась у своей знакомой. Мать уложила мальчика спать - на фоне интоксикации от пневмонии и энтерита ребенка начало рвать, и дыхательные пути закрыло желудочным соком. Женщина привезла сына в больницу на следующий день - врачи констатировали его смерть.

К дисциплинарной ответственности привлекли сотрудников полиции и органов опеки – они не приняли мер для поиска неблагополучной семьи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ямальской прокуратуры.

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