Вместо наживы получили штраф.

Свердловский райсуд Перми вынес приговор местным жителям Денису Коровке и Константину Пушкареву. Мужчины предлагали главврачу одной из больниц за 1 миллион рублей избавить его от проверки УФСБ. В ноябре 2016 года злоумышленников поймали с поличным при получении 500 тысяч рублей.

Мошенники должны выплатить штраф в размере 400 и 390 тысяч рублей соответственно. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого УФСБ.