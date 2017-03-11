Ей грозит 6 лет колонии.

В Каменске-Уральском перед судом предстанет 33-летняя сотрудница ломбарда, которую обвиняют в хищении из кассы 777 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с мая по август 2016 года женщина, работая оценщиком в ломбарде "Драгоценности Урала", оформляла липовые договоры о залоге ювелирных изделий. В хранилище она помещала бижутерию, а деньги присваивала себе.

По статье "Присвоение или растрата" ей грозит до 6 лет колонии.