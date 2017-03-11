8 лет колонии не предел.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего смотрителя Широкореченского кладбища Александра Филонова. По версии следствия, мужчина брал деньги за бесплатную муниципальную услугу – предоставление мест под захоронения. "Лучшие" земельные участки продавались по цене от 30 до 100 тысяч рублей, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Стоит отметить, что в данный момент Филонов отбывает наказание за аналогичные преступления. Весной 2016 года его приговорили к 8 годам колонии строго режима и штрафу в 9 миллионов рублей.

О новых фактах поборов в правоохранительные органы сообщили родственники умерших. Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, лица, дававшие взятки, освобождены от ответственности, так как сами рассказали о преступлениях.

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