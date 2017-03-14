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Соколовский учится оптимизму в суде13 марта в 12:51

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По книге.

13 марта 2017 года в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга проходит первое заседание по существу по делу 22-летнего покемонофила Руслана Соколовского. Блогера обвиняют в экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании спецсредств.

В течение двух часов прокурор зачитывал обвинительное заключение. Заскучавший Соколовский читал принесенную с собой книгу "Рациональный оптимизм". Суд не стал делать ему замечание.

После выступления обвинителя слово дали покемонофилу. Он вину не признал, заявив, что никогда не был националистом и не хотел никого оскорбить. С его слов, ручка была куплена на сайте AliExpress и не является спецсредством.

В заседании объявлен перерыв до 14.00. После обеда суд приступит к допросу свидетелей. Сегодня показания дадут 7 человек, в дальнейшем планируется вызывать по 10 свидетелей.

По данным следствия, за 3 года Соколовский залил на свой канал YouTube 9 видеороликов с признаками экстремизма. Скандал разразился прошлым летом, когда блогер выложил видео ловли покемонов в Храме-на-Крови.

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