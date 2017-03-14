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В Озерске посетитель ресторана устроил стрельбу13 марта в 15:11

  • Текст

Пострадал один человек.

В ночь на 12 марта 2017 года в одном из ресторанов Озерска посетитель устроил стрельбу из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Озерчанин выяснял отношения с одним из отдыхающих и открыл огонь. 40-летнего пострадавшего с ранениями головы и тела доставили в больницу.

Стрелком оказался 46-летний мужчина. Выяснилось, что у него есть разрешение на хранение и ношение оружия. Его отпустили под подписку о невыезде.

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