Пострадал один человек.

В ночь на 12 марта 2017 года в одном из ресторанов Озерска посетитель устроил стрельбу из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Озерчанин выяснял отношения с одним из отдыхающих и открыл огонь. 40-летнего пострадавшего с ранениями головы и тела доставили в больницу.

Стрелком оказался 46-летний мужчина. Выяснилось, что у него есть разрешение на хранение и ношение оружия. Его отпустили под подписку о невыезде.