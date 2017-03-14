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Южноуралец получил срок из-за смерти рабочего в куче гравия 13 марта в 16:50

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Условный.

В Озерске вынесен приговор техническому директору компании "Технострой" за гибель рабочего летом 2016 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Трагедия произошла 15 июля. Оператор погрузки упал в бункер с размолотым гравием во время перекачки материала на склад. Спасти мужчину не удалось, он задохнулся от пыли.

По статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" технический директор компании получил 1,5 года лишения свободы условно.

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