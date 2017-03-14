На ребенка рухнул потолок.

В Талице по факту гибели 3-летней девочки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла в ночь на 12 марта 2017 года. В частном одноэтажном доме на улице Южной 1956 года постройки рухнула потолочная балка. Обломки упали на детскую кроватку, где спала 3-летняя девочка. Ее засыпало теплоизолятором (опилом с землей), ребенок задохнулся.

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