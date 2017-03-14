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В Рефтинском водохранилище нашли труп мужчины с ранением13 марта в 15:43

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Возбуждено дело об убийстве.

В канале сброса теплой воды на Рефтинском водохранилище нашли труп мужчины с колото-резаным ранением шеи. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, тело обнаружили еще 2 марта 2017 года. Личность погибшего до сих пор не установлена. На вид мужчине 35-40 лет, он среднего телосложения, рост около 170 сантиметров. Убитый был одет в синий трикотажный свитер, коричневую футболку с английскими надписями, синие джинсы.

Особые приметы потерпевшего - отсутствие фаланги указательного пальца правой руки и залысины. При мужчине нашли рецепт.

Следователи просят всех, кто может что-либо знать о погибшем, позвонить по телефонам: 8 (34373) 4-25-65, 8 (34373) 4-46-89, 4-24-35 или по линии 02.

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