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Челябинский застройщик надул инвесторов на 32,3 миллиона рублей 13 марта в 19:00

  • Текст

Его отправили в колонию.

В Челябинске вынесен приговор Дмитрию Исупову, который, будучи директором компании ООО "Евро-Строй", обманул инвесторов на 32,3 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Исупов привлек средства в рамках строительства жилого комплекса "Флагман" на Братьев Кашириных. Однако позже продал обещанные инвесторам помещения другим лицам.

Суд признал Исупова виновным в мошенничестве, причинении имущественного вреда и приговорил его к 4 годам колонии поселения.

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