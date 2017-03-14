В день свадьбы.

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Златоуста. Она обвиняется в убийстве супруга в день свадьбы, пишут местные СМИ.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", трагедия произошла в ночь на 25 декабря 2016 года в квартире дома на Бориса Ручьева. Супруги поссорились из-за денег. Разъяренная женщина ударила ножом мужчину в грудь. Он скончался на месте.

Женщина вину признала и сообщила, что мужчина раньше бил ее. Когда обвиняемая совершала преступление, она была беременна. Пара прожила 7 лет. У обвиняемой осталось трое малолетних детей.

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