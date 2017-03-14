Которого могло не быть.

Ноябрьский горсуд признал четырех местных жителей виновными в групповом изнасиловании 18-летней девушки. Они получили от 5 до 11 лет колонии. Ранее по этому делу был осужден несовершеннолетний юноша - его отправили за решетку на 5 лет, передает "Уралинформбюро".

По данным следствия, преступление было совершено в декабре 2015 года. По словам девушки, ее насиловали на протяжении нескольких часов.

Неравнодушные ямальцы уже разместили петицию в защиту осужденных: они считают, что молодых людей оговорили ради денег. "Девушка не очень высокой социальной ответственности с соответствующей репутацией, по своей воле едет к знакомому, также, ей хорошо известно, что помимо него, в квартире присутствует несколько парней. Выпивает, смеется, флиртует, периодически выходит курить в подъезд, развлекается. Утром езжает – не домой, а к подруге. К подруге, которая год назад посадила парня за изнасилование, а также, получила денег. Подруга советует не теряться, ведь на "модной" ситуации можно подзаработать. На утро пятерых (!!!) ребят из этой компании вызывают в милицию. После долгих "задушевных" бесед с представителями власти, оказывается, что эти пятеро – насильники", - говорится в тексте петиции (здесь и далее орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Авторы документа утверждают, что экспертиза не подтвердила факт группового изнасилования. Специалисты установили, что у девушки был половой контакт с одним мужчиной по обоюдному согласию (с несовершеннолетним). Повторная экспертиза подтвердила результат первой. Обвиняемых отпустили под домашний арест и подписку о невыезде.

"Диану такой расклад не устроил. Дело пошло дальше, допросы – повторились. Вот только изменились факты, теперь девушка рассказывала о том, как ее насиловали прошлым летом. И зимой тоже. Личность девушки в городе знакома многим. Несколькими годами ранее, всем Ноябрьском искали "несовершеннолетнюю, которая ушла из дома и не вернулась". Несовершеннолетняя домой в итоге вернулась, и впоследствии даже родила ребенка, (чьим воспитанием занимался отец этого ребенка), и продолжила устраивать свою личную жизнь. Причем продолжила активно, с переписками сексуального характера, фотографиями "ню" в социальных сетях и на сайтах знакомств. С пьяными вечеринками в кабаках города и с дядечками за "…дцать", - говорится в петиции.

По словам авторов бумаги, приговор выносили со слов потерпевшей, несмотря на результаты двух генетических экспертиз. Также не учитывались показания свидетелей - тех, кто находился в тот момент в квартире, и соседей.

На данный момент петицию подписали более 1500 человек.

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