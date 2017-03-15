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Свердловчан стали реже грабить и насиловать14 марта в 10:50

По данным ГУ МВД.

За 2016 год в Свердловской области резко снизился уровень преступности. Как доложил законодательному комитету Заксобрания начальник штаба ГУ МВД по Свердловской области Максим Балакин, особо тяжких преступлений зарегистрировано на 19% меньше, тяжких – на 12,8%.

Так, по наркоторговле зафиксировано снижение на 22%, преступлениям, совершенным с применением оружия, – на 25%, сообщает "Уралинформбюро". Также меньше совершено разбоев, грабежей и краж - на 7,8-13,8%.

За год раскрыто несколько резонансных преступлений. В частности, задержана банда "черных риелторов", на счету которой 76 эпизодов, и арестовано бандформирование на территории Нижнего Тагила, совершившее 30 тяжких и особо тяжких преступлений.

Наконец, задержано 17 должностных лиц, подозреваемых в коррупции, из которых 14 – работали в федеральных органах власти, 3 – в областных.

Все это на фоне сокращения численности гарнизона полиции за год на 8,6%, подчеркивают в главке.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
заявления мои лежат там, но им пофиг 14 марта в 13:01

Пусть не врут. Эти типа "правоохранители" просто отказывают в возбуждении уголовных дел, бессовестно и нагло!

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