Условный.

В Челябинске вынесен приговор системному администратору местной фотостудии, который попался на взломе электронной почты сотрудников нефтяной компании из Нижнего Новгорода, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Южному Уралу.

Мужчина с октября 2015 года по март 2016 года взламывал ящики, используя программу для анонимной работы в Интернете. По статье "Получение неправомерного доступа к компьютерной информации" суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно.