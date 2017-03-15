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Челябинский облсуд вынес приговор по делу банды, терроризировавшей местный бизнес пассажирских перевозок. Пятерым подсудимым дали от 8,5 до 20 лет, а также выписали крупные штрафы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, банда была создана в 2014 году. Ее участники выбивали деньги из владельцев и водителей диспетчерских служб такси Южноуральска. Кроме того, подсудимые избили своего конкурента по "крышеванию" городских такси и сотрудников ППС. Также они похитили и убили свидетеля, который дал показания против одного из участников банды, когда тот обвинялся в разбое. Сообщники были задержаны в ноябре 2014 года. Им предъявили обвинения по 7 статям УК РФ.

Стоит отметить, что подсудимые противодействовали следствию и оказывали давление на свидетелей.

Организатор банды Евгений Петерс получил 15 лет колонии особого режима и штраф в размере 1 миллиона рублей. Остальных отправили в колонию строгого режима: Эдуарда Сабитова на 20 лет, Петра Михайлова на 17 лет (оба должны выплатить по 700 тысяч рублей), Николая Феофанова на 10 лет (штраф - 300 тысяч), Руслана Хафизова на 8,5 лет (штраф - 300 тысяч). Кроме того, в счет компенсации морального вреда матери погибшего с подсудимых взыскано 3 миллиона рублей.

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