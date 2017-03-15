×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале "крышевателей" таксистов посадили на 70 лет14 марта в 10:23

  • Текст

Вкупе.

Челябинский облсуд вынес приговор по делу банды, терроризировавшей местный бизнес пассажирских перевозок. Пятерым подсудимым дали от 8,5 до 20 лет, а также выписали крупные штрафы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, банда была создана в 2014 году. Ее участники выбивали деньги из владельцев и водителей диспетчерских служб такси Южноуральска. Кроме того, подсудимые избили своего конкурента по "крышеванию" городских такси и сотрудников ППС. Также они похитили и убили свидетеля, который дал показания против одного из участников банды, когда тот обвинялся в разбое. Сообщники были задержаны в ноябре 2014 года. Им предъявили обвинения по 7 статям УК РФ.

Стоит отметить, что подсудимые противодействовали следствию и оказывали давление на свидетелей.

Организатор банды Евгений Петерс получил 15 лет колонии особого режима и штраф в размере 1 миллиона рублей. Остальных отправили в колонию строгого режима: Эдуарда Сабитова на 20 лет, Петра Михайлова на 17 лет (оба должны выплатить по 700 тысяч рублей), Николая Феофанова на 10 лет (штраф - 300 тысяч), Руслана Хафизова на 8,5 лет (штраф - 300 тысяч). Кроме того, в счет компенсации морального вреда матери погибшего с подсудимых взыскано 3 миллиона рублей.

Новости по теме:
На Южном Урале начался суд над "крышевателями" таксистов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Пинг-понг Андрея Козицына

Пинг-понг Андрея Козицына

За областной счет.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×