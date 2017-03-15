Он бил их бутылкой и грабил.

В Тюмени задержали 27-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на женщин. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию обратилась жертва ограбления, на которую преступник напал днем 26 февраля 2017 года на Московском тракте. Злоумышленник ударил женщину бутылкой по голове и отнял сумку. Его удалось задержать 9 марта.

Выяснилось, что подозреваемый, житель поселка Голышманово, причастен к 7 аналогичным преступлениям. Полиция просит всех, кто пострадал от его действий, позвонить по телефонам: 291-600 или 02.