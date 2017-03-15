За 31,5 килограмма "синтетики".

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор пятерым участникам ОПГ. Дмитрий Чернышов, Иван Шишко, Дамир Валеев, Станислав Голушков и Антон Лещенко признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Они проведут в колонии строгого режима от 7 лет 9 месяцев до 9 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, с ноября 2014 по март 2015 года обвиняемые промышляли сбытом "синтетики" в Москве, Московской, Свердловской, Челябинской областях и Башкортостане. Торговля осуществлялась через Интернет и систему тайников-закладок.

В ходе задержания было изъято более 31,5 килограмма синтетических наркотиков.

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