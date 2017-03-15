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В Нижней Салде ревнивец зарезал приятеля14 марта в 15:55

  • Текст

8 марта.

31-летнему жителю Нижней Салды предъявлено обвинение в убийстве приятеля.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 8 марта 2017 года обвиняемый выпивал с сожительницей и 36-летним гостем. Последний начал приставать к женщине - мужчины повздорили, и хозяин несколько раз вонзил в грудь гостю нож, который от ударов сломался.

Раненый вышел на улицу, прошел несколько метров и рухнул замертво. Его тело злоумышленник оттащил на дорогу. Эту картину увидел проезжающий мимо автомобилист, который вызвал полицию. Обвиняемый, вернувшись домой, выбросил рукоятку от ножа в печь.

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