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Екатеринбургскую поэтессу задержали за наркоторговлю14 марта в 13:54

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Ей светит до 20 лет.

В Екатеринбурге задержали по подозрению в наркоторговле местную поэтессу Анну Пикуль (по паспорту - Оксана Порваткина).

Как рассказали "Уралинформбюро" в фонде "Город без наркотиков", 9 марта 2017 года была проведена контрольная закупка. Женщину взяли после того, как она попыталась продать сверток с мефедроном за 1000 рублей. При задержании она вела себя неадекватно - визжала, оскорбляла полицейских и утверждала, что знакома с Дмитрием Медведевым и Рамзаном Кадыровым.

"Рассказывала, как в Москве ее ловили сотрудники ФСБ, а после проверки по базе извинились и отпустили, ибо ее задерживать нельзя. Наши парни не растерялись - ответили, что в Москве, может, и нельзя, а в Екатеринбурге очень даже можно", - сказал президент ГБН Андрей Кабанов.

В отделе полиции женщина читала собственные стихи и пела гимн.

Следует отметить, что Пикуль торговала наркотиками через Интернет. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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