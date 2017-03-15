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В Югре расстреляли бизнесмена и сотрудницу "Сургутнефтегаза"14 марта в 14:27

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Жертв могло быть больше.

В дачном поселке "Вихрь" под Сургутом произошло двойное убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, 11 марта 2017 года 60-летний дачник ворвался в дом соседа, с которым не ладил, и застрелил его из обреза. Затем подозреваемый открыл огонь по гостям хозяина дома. Пуля попала в 29-летнюю женщину. Она скончалась на месте. Остальным удалось скрыться.

По данным сургутских СМИ, погибшие - владелец сургутского агентства недвижимости "Дом" Андрей Виноградов и сотрудница "Сургутнефтегаза"Анна Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц" и "Незаконное хранение оружия". Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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