Жертв могло быть больше.

В дачном поселке "Вихрь" под Сургутом произошло двойное убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, 11 марта 2017 года 60-летний дачник ворвался в дом соседа, с которым не ладил, и застрелил его из обреза. Затем подозреваемый открыл огонь по гостям хозяина дома. Пуля попала в 29-летнюю женщину. Она скончалась на месте. Остальным удалось скрыться.

По данным сургутских СМИ, погибшие - владелец сургутского агентства недвижимости "Дом" Андрей Виноградов и сотрудница "Сургутнефтегаза"Анна Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц" и "Незаконное хранение оружия". Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.