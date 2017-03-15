За фальсификацию документов.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему гендиректору страховой компании "Северная казна" Александру Меренкову. Он признан виновным в фальсификации финансовых документов и покушении на мошенничество. Меренков проведет 3 года в колонии общего режима, а также должен выплатить 300 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Подсудимый занимал должность гендиректора с августа 1996 по декабрь 2014 года. При этом он знал об отсутствии у "Северной казны" собственных средств и активов, достаточных для обеспечения страховых резервов и выплат. Опасаясь лишения лицензии, он вносил недостоверные сведения о сделках, имуществе и финансовом положении компании в документы и отчетность. Эти данные он предоставлял в Центробанк РФ.

С декабря 2014 по апрель 2015 года в страховой компании была назначена временная администрация. В этот период Меренков попытался продать недвижимость стоимостью более 98 миллионов рублей (помещения в Екатеринбурге и Верхней Пышме, подземную автостоянку). Покупателя он нашел среди знакомых. Используя подложную выписку из ЕГРЮЛ, Меренков дал ему нотариально заверенную доверенность на право совершения сделок с недвижимостью.

После этого его знакомый заключил от имени страховой компании договоры купли-продажи без фактической оплаты и сдал документы на регистрацию сделки. Однако в свердловском управлении Росреестра процесс приостановили, и Меренков не смог довести до конца задуманное.

Приговор в силу не вступил.

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