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Труп в Рефтинское водохранилище сбросил таксист14 марта в 16:32

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СКР задержал подозреваемого.

Установлена личность мужчины, тело которого нашли в канале сброса теплой воды на Рефтинском водохранилище. Им оказался 39-летний житель Асбеста. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

Как выяснилось, преступление было совершено в середине февраля 2017 года в Асбесте. Погибший выпивал с 30-летним таксистом. В ходе застолья между приятелями разгорелась ссора, обернувшаяся убийством. Таксист на своем ВАЗ-2109 вывез тело к водохранилищу.

Труп обнаружили 2 марта, а подозреваемого поймали 13 марта. Он арестован.

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