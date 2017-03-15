СКР задержал подозреваемого.

Установлена личность мужчины, тело которого нашли в канале сброса теплой воды на Рефтинском водохранилище. Им оказался 39-летний житель Асбеста. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

Как выяснилось, преступление было совершено в середине февраля 2017 года в Асбесте. Погибший выпивал с 30-летним таксистом. В ходе застолья между приятелями разгорелась ссора, обернувшаяся убийством. Таксист на своем ВАЗ-2109 вывез тело к водохранилищу.

Труп обнаружили 2 марта, а подозреваемого поймали 13 марта. Он арестован.

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