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Ямалец проломил жене череп14 марта в 18:18

  • Текст

Случайно.

42-летний житель Надыма подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем по неосторожности смерть супруги.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла 23 февраля 2017 года. Мужчина высказывал претензии 40-летней жене и толкнул ее. Женщина упала на пол и получила перелом основания черепа. Подозреваемый сразу же вызвал скорую помощь, но к прибытию врачей потерпевшая скончалась.

Ямалец дает признательные показания и активно сотрудничает со следствием.

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