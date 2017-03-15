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Сотрудница сотовой компании выдавала тайны челябинцев14 марта в 17:57

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За что получила срок.

В Челябинске сотрудница сотовой компании получила 1 год и 3 месяца условно за разглашение тайны телефонных переговоров. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на региональное УФСБ.

В июле 2015 года женщина копировала детализацию звонков нескольких абонентов без их согласия. Решение по уголовному делу вынес Ленинский райсуд Челябинска, передает "Уралинформбюро".

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