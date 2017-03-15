Конфликт екатеринбуржца с коллектором закончился стрельбой14 марта в 18:14
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Оба написали заявление в полицию.
В Екатеринбурге во дворе дома №6 в переулке Рижском повздорили двое мужчин. Конфликт окончился стрельбой из травмата.
"10.03.2017 местный упырь, "бандит" и наркоторговец Летюшов Сергей Анатольевич возле переулка Рижский, 6 напал на меня и попытался избить. Я отбивался от него ремнем. Его сообщник на автомобиле Лада Приора синего цвета допустил наезд на меня, а затем скрылся с места ДТП (если это читают сотрудники ГИБДД прошу принять меры). Потом я пошел в опорный пункт полиции писать заявление, а Летюшов С.А. поехал за мной и расстрелял из травматического пистолета", - описал ситуацию один из участников конфликта Устин Могилевич (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
Фото: Устин Могилевич | vk.com
Мужчина добавил, что его оппонент "начал строить из себя главного потерпевшего" и написал ответное заявление. "При этом, в опорном пункте полиции пытался подсунуть пакетик с наркотическим веществом моему другу", - утверждает У.Могилевич.
Фото: Устин Могилевич | vk.com
В свою очередь родственники С.Летюшова утверждают, что конфликт спровоцировал У.Могилевич: "Я в шоке, этот чувак не нормальный он брату все стекла у приоры выбил и бензином ее облик брату бошку пробил. в мусор опять его забрали а потом выпустили скоро у брата с этим придурков вроде как суд. он будет выплачивать ущерб. мало того Дак он и на катюху (супруга Сергея Летюшова) руки свои поднял" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
Сейчас обстоятельства конфликта выясняет полиция.
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