Оба написали заявление в полицию.

В Екатеринбурге во дворе дома №6 в переулке Рижском повздорили двое мужчин. Конфликт окончился стрельбой из травмата.

"10.03.2017 местный упырь, "бандит" и наркоторговец Летюшов Сергей Анатольевич возле переулка Рижский, 6 напал на меня и попытался избить. Я отбивался от него ремнем. Его сообщник на автомобиле Лада Приора синего цвета допустил наезд на меня, а затем скрылся с места ДТП (если это читают сотрудники ГИБДД прошу принять меры). Потом я пошел в опорный пункт полиции писать заявление, а Летюшов С.А. поехал за мной и расстрелял из травматического пистолета", - описал ситуацию один из участников конфликта Устин Могилевич (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Фото: Устин Могилевич | vk.com

Мужчина добавил, что его оппонент "начал строить из себя главного потерпевшего" и написал ответное заявление. "При этом, в опорном пункте полиции пытался подсунуть пакетик с наркотическим веществом моему другу", - утверждает У.Могилевич.

Фото: Устин Могилевич | vk.com

В свою очередь родственники С.Летюшова утверждают, что конфликт спровоцировал У.Могилевич: "Я в шоке, этот чувак не нормальный он брату все стекла у приоры выбил и бензином ее облик брату бошку пробил. в мусор опять его забрали а потом выпустили скоро у брата с этим придурков вроде как суд. он будет выплачивать ущерб. мало того Дак он и на катюху (супруга Сергея Летюшова) руки свои поднял" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Сейчас обстоятельства конфликта выясняет полиция.