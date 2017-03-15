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Учителя челябинской гимназии взяли с наркотикамиСегодня в 08:05

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Женщина арестована.

Учителя физкультуры челябинской гимназии №63 арестовали на 2 месяца по обвинению в сбыте наркотиков.

46-летняя женщина была задержана утром 12 марта в маршрутке на Свердловском проспекте, сообщает 74.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Калининского района Оксану Шувалову. Подозреваемую взяли с поличным при передаче свертка со спайсом в ходе проверочной закупки по наводке клиентов учительницы.

При обыске у нее нашли семь пакетиков с "синтетикой", а дома - еще шесть. По словам педагога, она занялась наркоторговлей из-за нехватки денег.

"Следователь полиции опроверг показания преподавателя о тяжелом материальном положении – ее квартира обставлена дорогой мебелью и техникой, и по быту хозяйки видно, что она живет не на зарплату учителя, которая, по ее словам, составляет 20 тысяч рублей, а часть средств уходит на погашение ипотеки", - рассказала О.Шувалова.

Следует отметить, что у арестантки есть 18-летний сын-студент вуза. За сбыт наркотиков в крупном размере учительнице грозит до 20 лет лишения свободы, передает "Уралинформбюро".

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